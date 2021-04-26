Чунцин, Китай, , 02:40 — REGNUM По данным властей города центрального подчинения Чунцина, в первом квартале в городе, расположенном на юго-западе Китая, наблюдался устойчивый рост сухопутных и морских грузоперевозок на фоне быстрого расширения сети, сообщает агентство Синьхуа.

В первом квартале по внутреннему участку сухопутно-морского грузового маршрута из Чунцина в зарубежные пункты назначения было перевезено в общей сложности 19 588 единиц двадцатифутового эквивалента грузов, что на 130% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Было перевезено грузов на общую сумму 2,43 млрд юаней (около $374,23 млн), что на 117% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу марта грузовые поезда направления «суша-море» из Чунцина совершили в общей сложности 3270 рейсов с момента открытия маршрута в 2017 году.

Маршрут является частью Нового Международного торгового коридора «суша-море» торгового и логистического коридора, совместно построенного Сингапуром и провинциальными регионами западного Китая.

Чунцин является одним из центров функционирования коридора. Все поезда по маршруту проходят через портовые транзиты в южно-китайском Гуанси-Чжуанском автономном районе.