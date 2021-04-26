26 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 09:42 — REGNUM Заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Россия хочет возродить империю, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 26 апреля в социальной сети Facebook.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия была, есть и будет империей. Это удел всех больших многонациональных и многоконфессиональных государств. В этом нет ничего плохого», — поделился своим мнением Анатолий Ф.

Многие пользователи считают, что Россия никогда не переставала быть империей. На это указывает то, что она уже очень долгое время включает в себя огромное количество народов, республик и конфессий.

«А что там восстанавливать-то? Она как была империей, так и осталась!» — отметил Александр Т.

Тимм Василий Фёдорович. Коронационные торжества. 1856

Некоторые комментаторы отметили, что полноценной империей Российскую Федерацию считать нельзя, потому что до сих пор в Москве не заявили о претензии на исторические земли России. До этого момента ни о каком восстановлении имперской России говорить нельзя, считают люди.

«Это надо объявить официально и провозгласить национальной идеей. С возвратом всех розданных земель. А этого, как могут убедиться все, так и не произошло. Беспокоиться полякам не о чем», — считает Олег К.

Часть людей считает, что Польше в той ситуации, что Россия может быть империей, бояться вообще нечего. Россия уже давно не имеет никаких претензий на польские территории, уверены граждане.

«Да, мы желаем восстановить свою империю. А что вы так беспокоитесь? Вы нам не нужны», — обращается Людмила В.

Ряд пользователей указал на то, что беспокойство в руководстве Польши связано с тем, что оно само хочет оторвать тот или иной кусок от исторической России. Потому-то и пытаются заранее застолбить за собой участки земли и не дать Российской Федерации начать возвращать своё по праву, убеждены люди.

«А что, сами-то поляки разве не мечтают о землях Украины и Белоруссии. Они сами хотят восстановить свою империю, но не смеют об этом сказать», — предположил Георгий З.

«Польша и Прибалтика перестали вдруг пытаться восстановить Речь Посполитую? Не смешите. Только этим и занимаются, а то, что Россия пытается вспомнить свою родовую сущность, их просто бесит. Что можно Юпитеру, не дозволено быку, как говорится», — написала Ирина Л.

Шляхта в костюмах воеводств Речи Посполитой

Нашлись и те, кто отметил, что Польша стала главным антироссийским рупором на территории Восточной Европы, что говорит о больших планах США на данную страну, которая должна сдерживать Российскую Федерацию.

«Кажись, на роль смотрящего в Европе отродясь стремилась Польша. Вообще это еще тот провокатор. Сколько войн они спровоцировали. И вот опять дергаются», — пишет Алексей С.

Напомним, 25 апреля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в интервью Polskie Radio о том, у России есть планы по возрождению империи.