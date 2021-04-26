26 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 09:42 — REGNUM Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 26 апреля в социальной сети Facebook.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Недолго музыка играла. Ещё одно подтверждение, что цветочные и фруктовые революции до добра не доводят», — пишет Татьяна В.

Многие пользователи считают, что судьба сыграла с Пашиняном злую шутку. Граждане вспомнили, что данный политик пришёл к власти в результате цветной революции в Армении, но теперь сам стал жертвой данного процесса.

«Поигрался в революцию, и всё. В теории у такой воинствующей оппозиции так всё легко и просто: вот сейчас скину старую власть, и наступит праздник справедливости, почти рай, а на практике — вот такой конец, игрушка не по зубам. Наглядный пример для нашей российской баламутчины», — написала Наталя П.

Никол Пашинян на митинге на площади Республики Primeminister.am

Некоторые комментаторы отметили, что Пашинян является прекрасным примером того, как на страну влияют политики, пришедшие через государственный переворот, да ещё и с поддержкой со стороны Соединённых Штатов.

«Как он пришёл к власти через переворот, так на таком же перевороте и вылетит из неё», — предполагает Ирина П.

Часть людей уверена, что Пашинян понимает опасность того, что, чем дольше он продолжается держаться у власти, тем больше ненависти к нему испытывает народ Армении. Поэтому, предполагают люди, он решил временно уйти в тень.

«Конечно, подаст в отставку. Пока временно, а потом навсегда. А то бедолага так запутался, что Путина назвал Макроном, а Алиева Наполеоном. Теперь, судя по всему, боится, что Байдена перепутает с Меркель», — считает Abubakr S.

Ряд пользователей отметили, что решение уйти в отставку пришло в голову премьер-министру не потому, что ему стало стыдно, а потому, что он собирается готовиться к новым выборам, которые он намеревается выиграть.

«Да это же обычная протокольная процедура перед выборами. Чтобы избираться, надо быть вне власти. Странно, что никто об этом не знает», — обратила внимание Ирина Л.

«Подаст в отставку, а до новых выборов будет прятаться в посольстве США в Армении», — предположил Əmirsoy M.

Никол Пашинян Gov.am

Отдельные комментаторы предположили, что Пашинян принял такое решение после того, как заручился поддержкой из США, чтобы в момент потери власти его не разорвали конкуренты внутри Армении.

«Проходной двор или дом без дверей, на выбор. Достижение благоденствия в ускоренном режиме — неосуществимо, а чужому дяде не до вашего процветания», — указал Александр С.

Напомним, 26 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение подать в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов.