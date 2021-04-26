Пекин, , 02:34 — REGNUM В общей сложности 74 713 подозреваемых были обвинены в опасном вождении китайской прокуратурой с января по март, причем их число превысило все виды преступлений, возбужденных в течение этого периода, сообщает агентство Синьхуа.

По данным, опубликованным Верховной народной прокуратурой Китая, за опасной ездой последовали кражи и мошенничество, в результате которых 45 662 и 24 173 человека были привлечены к ответственности, соответственно.

В целом, органы прокуратуры по всей стране одобрили аресты более 193 000 подозреваемых в совершении уголовных преступлений и привлекли к ответственности более 361 000 человек в первом квартале, что на 45% и 31% больше, соответственно.

Согласно уголовному законодательству Китая, нарушения правил дорожного движения, такие как вождение в нетрезвом виде, серьезное превышение скорости и перегрузка при вождении школьных автобусов или пассажирских транспортных средств, причисляются к преступлению опасного вождения.