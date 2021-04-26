Ухань, Китай, , 02:31 — REGNUM Эпическая театральная постановка известного китайского драматурга и режиссера американского происхождения Стэна Лая «Мечта как мечта» начала 23 апреля турне по Китаю со столицы провинции Хубэй города Уханя в центральном Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Спектакль, поставленный в городе, стал особым событием для тех, кто работал на передовой во время борьбы с COVID-19, как дань уважения их героическим подвигам. Во время восьмичасовой постановки более 100 персонажей путешествуют во времени и пространстве и раскручивают сплетённые истории о поиске истинного смысла жизни, представляя зрителям сказочный, захватывающий опыт.

Спектакль будет поставлен в других городах, включая Циндао, Чэнду, Чанша, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Сямынь, Чжэнчжоу и Пекин.