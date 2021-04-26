Пекин, , 02:28 — REGNUM Первая вылазка известного китайского режиссера Чжана Имоу в жанр шпионского кино фильм «Скалолазы» получил широкое признание как от кинозрителей, так и от критиков после тестового показа 24 апреля, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Фильм с Чжаном И и Ю Хэвэем в главных ролях выйдет в Китае 30 апреля для показа во время пятидневных майских праздников, стартующих 1 мая. Обычно это один из самых горячих сезонов для киноиндустрии Китая в году.

Вице-председатель Китайской киноассоциации и известный кинокритик Инь Хун был поражен звездным составом фильма и отметил его высокое качество в посте в социальных сетях.

«Скалолазы» в настоящее время может похвастаться рейтингом 9,2 из 10 на платформе заказа электронных билетов Maoyan. Его релиз в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии также запланирован на 30 апреля, сообщает кинокомпания CMC Pictures.