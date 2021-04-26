Прага, , 02:24 — REGNUM Речь президента Чехии Милоша Земана по поводу взрыва в Врбетице в 2014 году больше всего порадовало Москву. Такое заявление сделал 25 апреля первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек во время своего выступления по телеканалу Nova.

По мнению Гамачека, первая часть речь президента Чехии была «в порядке», а вот вторую версию следствия о неосторожном обращении с боеприпасами, была «ненужной». Как пояснил вице-премьер, наибольшую радость от этой речи испытали в Москве, а Чехии это не слишком помогло.

Вице-премьер утверждает, что у правительства Чехии, а также у МВД есть достаточно оснований, чтобы заявлять о причастности российских спецслужб к взрывам в Врбетице. Гамачек упомянул некий секретный документ, в котором содержится значительно больше доказательств причастности российских агентов к инциденту в Врбетице. Премьер подчеркнул, что правительство Чехии принимало решения в отношении России не под влиянием эмоций.

Также Гамачек отметил, что правительство полностью доверяет выводам работников генпрокуратуры, полиции и спецслужб. По словам вице-премьера, если бы работа этих ведомств была не такой убедительной, то он, как глава МИД в тот момент, не решился бы на высылку 18 российских дипломатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Чехии Земан заявил об отсутствии данных о присутствии российских агентов в чешской Врбетице в момент взрыва на складе боеприпасов в 2014 году.

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