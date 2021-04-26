26 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили мнение главы британской разведки об экономической и социальной ситуации в России.

Светлана Рыбина, , 09:43 — REGNUM Заявление главы британской внешней разведки Ричарда Мура, в котором он назвал Россию «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 26 апреля в социальной сети Facebook.

Московский кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как тут можно ещё прокомментировать слова многоуважаемого Ричарда Мура? «В чужом глазу — грязная, мерзкая, зараженная всеми болезнями мира соринка. В своем глазу — стильное бревно из благородной породы дерева, прекрасно дополняющее образ», — пишет Стас Т.

Многие пользователи оказались удивлены вниманием британской разведки к экономической и демографической ситуации в России. Люди считают, что MI-6 следовало бы заниматься несколько другими делами и не лезть во внутренние дела Российской Федерации.

«Какие заботливые! Но пусть британцев беспокоит исключительно их страна, а граждане России сами о себе побеспокоятся и о своей любимой державе», — написал Лев Л.

МИ6 Dun.can

Некоторые пользователи вспомнили высказывание бывшего президента США Барака Обамы, который тоже нелестно отзывался об экономической ситуации в России. Как показала практика, его слова оказались лживыми.

«Там один персонаж уже пытался выставить Россию страной-бензоколонкой. Что-то притихли все после этого. Теперь появился какой-то Мур и тоже замурлыкал о слабой России. Может быть, наша страна не в самой лучшей форме, но жить в ней можно, и ответить на угрозы мы тоже можем», — поделился мнением Иван И.

Часть людей уверена, что если бы наша страна действительно была ослабевающей, то она бы не могла вызывать беспокойство у британской разведки. Но, как мы видим, слова расходятся с делами.

«А что ж тогда такое беспокойство? Вам же стыдно тогда должно быть «обижать» ослабевших. Или всё-таки мы не такие уж и слабые?» — обращается Светлана Н.

«Если ослабевающая, то почему тогда вас вечно беспокоят российские войска? Если страна слабая, то и солдаты должны не очень сильные. Походу этот Мур немного лукавит», — заметил Rustam A.

Другие напомнили Муру о том, что Великобритания сама переживает не лучший момент в своей истории и поэтому говорить о том, что кто-то там ослабевает, в данном положении глупо.

«А то, что творится в Британии, его не беспокоит? Дурдом! Он думает, что люди не знают, как там живётся?! Цены, жильё и прочее», — указала Светлана К.

Типичная улица города Джайвик. Англия PeterEastern

«Посмотрев на военный флот Великобритании, создалось ощущение, что Англия и есть ослабевающая держава! За последние годы ничего нового не было построено, а то, что есть, то находится в ужасном техническом состоянии! А вот в России совсем другая картина», — отметил Виктор Ю.

Напомним, 25 апреля глава британской внешней разведки Ричард Мур сделал заявление, в котором назвал Россию «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем.