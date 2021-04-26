Амстердам, , 01:06 — REGNUM Решение о вводе запрета на все пассажирские авиарейсы из Индии в связи с крупной вспышкой коронавирусной инфекции в этой стране приняло правительство Нидерландов. Об этом сказано в распространённом 25 апреля пресс-релизе нидерландских властей.

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Запрет вступит в силу 26 апреля с 18:00 (19:00 мск) и будет действовать, как минимум, до 1 мая. Решение не распространяется на медицинский персонал и грузовые авиарейсы.

Уточняется, что данное решение принято на фоне «коронавирусного шторма», потрясшего Индию и для предотвращения распространения в стране нового индийского штамма коронавируса.

Напомним, в Индии уже несколько суток подряд регистрируется более 300 тысяч выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, главной причиной резкого скачка заболеваемости стал новый штамм коронавируса с тройной мутацией.

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