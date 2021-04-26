26 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили мнение председателя Госдумы РФ о той ситуации, в которую себя загнало руководство Чехии.

Тимур Кондратьев, , 09:39 — REGNUM Заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что в Праге начали понимать, что раздули на пустом месте международный скандал по делу Врбетице и сами попали в глупое положение, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

"Каждый должен хлебать то, к чему стремился и делал. За всё надо отвечать, ну вот и пусть хлебают своё пиво и чешут свою репу. Может быть, поумнеют. Хотя сомнительно, конечно», — пишет Алексей Д.

Многие пользователи считают, что реакция Москвы на агрессивные и хамские действия со стороны Чехии может помочь руководству этой страны прийти в чувство и осознать размер ущерба, который они нанесли себе своим поведением.

«Хорошо сказал, пусть подумают, как вести себя далее, те, кто делал заявления про причастность России к этим взрывам. В Чехии есть нормальные политики, которые реально оценивают события, а не по указке из-за океана. Права Захарова, когда говорит, что нормальные, двусторонние отношения наших стран не должны страдать из-за желания некоторых чешских политиков выслужиться, тем самым унизив свою страну», — написал Николай Т.

Президент Чехии Милош Земан

Некоторые не согласились с мнением Володина. По их видению, ситуация заключается в том, что Россия всё больше и больше оказывается отрезанной от большой Европы вереницей маленьких агрессивных стран.

«Да какое глупое? Это изоляция нашей страны! Вот что происходит, когда не отвечаешь на санкции, которые были ранее», — указал Алексей К.

Часть людей указала на то, что Чехия долгое время пребывала под внешним управлением целого ряда стран, и теперь место кукловода заняли Соединённые Штаты Америки.

«Чехи — это братья меньшие. Сначала были у Австро-Венгрии, потом у Германии, потом у СССР, а сейчас — американская шестёрка. Холопья доля — удел чехов», — считает Геннадий М.

Ряд пользователей оказались убеждены, что руководство Чехии само понимает всю абсурдность сложившейся ситуации, но оно ничего не может поделать. Оно находится в прямом подчинении у Вашингтона.

«Ну и что, что поняли? Да они с самого начала это понимали, но приказ есть приказ. Будут с деревянными мордами дальше рассказывать про Петрова и Боширова», — предполагает Жорж М.

«Ведь Россия никаким образом ЕС не угрожает. На чём может основываться вся истерия этих стран? Только на подчинении извне. Выгодно это только США. Стравливают всех, чтобы потом властвовать над всем миром. Это их мечта», — поделилась своим мнением Лидия Б.

Зона, запрещенная для въезда, охраняется чешской полицией в мае 2018. Врбетице Palickap

Отдельные пользователи призвали российские власти полностью отгородиться от своих европейских соседей, ведь пользы от них больше никакой ждать не стоит.

«Надо Прагу полностью отгородить от России. Пусть забудут про пользу от взаимодействия с нашей страной. А ещё прекратить связь с Польшей и прибалтийскими странами», — предлагает Дмитрий М.

Напомним, 25 апреля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя выступление президента Чехии Милоша Земана, заявил, что в Праге начали понимать, что раздули на пустом месте международный скандал по делу Врбетице и сами попали в глупое положение.