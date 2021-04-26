Москва, , 00:35 — REGNUM Испытательный пуск новой ракеты системы противовоздушной обороны (ПРО) был успешно проведён Воздушно-космическими силами (ВКС) России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что испытательный пуск новой ракеты системы ПРО был успешно проведён боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. Командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные в ней характеристики. Боевые расчёты, по словам генерал-майора, поразили условную цель с заданной точностью, успешно выполнив поставленную боевую задачу.

Новые российские противоракеты позволят расширить боевые возможности и значительно улучшить характеристики новой системы ПРО. Система ПРО состоит на вооружении Военно-космических сил России и предназначена для защиты от возможных ударов средств воздушно-космического нападения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых назначениях в космических войсках ВКС России.

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