Мадрид, , 00:09 — REGNUM 25 апреля в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» в рамках 32-го тура испанской Примеры 2020/21 «Атлетик» одержал победой над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На два мяча «басков» за авторством Алекса Беренгера (8') и Иньиго Мартинеса (86') «матрасники» смогли ответить лишь одним голом Стефана Самвича на 77-й минуте после передачи Янника Феррейры Карраско.

Статистика матча («Атлетик"/"Атлетико»)

Удары 9/11

Удары в створ 3/3

Владение 38%/62%

Угловые 4/11

Нарушения 20/7

Составы команд:

«Атлетик»: Симон, Нуньес, Мартинес, Капа (Лекуэ, 46'), Баленсиага, Морсильо, Беренгер (Гомес, 82'), Гарсия, Венседор (Весга, 71'), Сансет (Лопес, 75'), Вильялибре (Уильямс, 71').

«Атлетико»: Облак, Лоди (Кансеко, 74'), Савич, Монтейро, Триппьер (Феликс, 59'), Коке, Сауль (Суарес, 59'), Эррера (Лемар, 59'), Корреа (Торрейра, 65'), Льоренте, Карраско.

«Атлетико» с 73-мя очками временно осталось на первой позиции в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик», набрав 41 очко, обошел «Осасуну» и «Леванте» и поднялся на десятое место.