Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Игроки Call of Duty: Warzone стали жаловаться на странные и несправедливые блокировки аккаунтов. Об этом 25 апреля сообщил портал Game Rant.

Геймеры предположили, что волна подобных необоснованных блокировок может быть связана с релизом недавнего обновления. В частности, геймер Okami13 направил жалобу в Activision, в которой заявил, что не получал электронных писем или иных сообщений с уведомлением о блокировке учётной записи, однако при этом потерял доступ к игре.

Он также отметил, что не запускал никаких сторонних программ во время игры в Call of Duty: Warzone. Okami13 удалось найти на форуме Reddit других геймеров, которые столкнулись с подобной проблемой.

https://twitter.com/Okami13_/status/1385742026801508352

Ранее ИА REGNUM сообщило, что с момента релиза Call of Duty: Warzone число заблокированных учётных записей игры приблизилось к полумиллиону. В частности, в апреле 2021 года студия Raven Software объявила, что заблокировала ещё 30 тыс. аккаунтов Warzone за читерство (внутриигровое мошенничество).

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