Екатеринбург, , 23:55 — REGNUM 26 апреля состоится 13 тур турнира претендентов ФИДЕ-2020, который проходит в Екатеринбурге. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с шахматистом из Франции Максимом Вашье-Лагравом. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Поединки 13 тура:

Ян Непомнящий (2789) — Максим Вашье-Лаграв (2758)

Ван Хао (2763) — Фабиано Каруана (2820)

Кирилл Алексеенко (2696) — Дин Лижэнь (2791)

Александр Грищук (2777) — Аниш Гири (2776)

В первом круге Непомнящий проиграл Вашье-Лаграву в рамках седьмого тура.

На данный момент Ян Непомнящий лидирует в турнирной таблице с 8 очками. Следом идут Аниш Гири и Максим Вашье-Лаграв, набравшие 7,5 и 6,5 очков соответственно. Последний шахматист, теоретически сохранивший шанс на первое место — Фабиано Каруана, занимающий четвертую строчку с 6 очками.

Осенью 2021 года победитель турнира претендентов сыграет с норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира.