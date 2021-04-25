Берлин, , 23:53 — REGNUM Сенатор Берлина по экономическим вопросам Рамона Поп (партия «Союз-90"/"Зеленые») назвала «фантомными» разговоры о закупке Германией российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает агентство DPA.

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По ее словам, намеченное на 26 апреля совещание по вакцинации должно способствовать тому, чтобы в ближайшие недели в Германии удалось привить гораздо больше жителей.

«Здесь нужны быстрые меры, а не такие фантомные дебаты, как о приобретении вакцины «Спутник V», — заявила она.

Как пишет агентство, среди берлинских «зелёных» есть «принципиальные сомнения» по поводу закупок российской вакцины в частности якобы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер во время визита в Москву рассказал о планах Германии приобрести 30 млн доз российской вакцины в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств.

Российскую вакцину могут закупить в июне, июле и августе, после одобрения этого препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), уточнил Кречмер.

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