Бергамо, Италия, , 23:43 — REGNUM 25 апреля в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» в рамках 33-го тура итальянской Серии А 2020/21 по футболу состоялся матч «Аталанта» — «Болонья». Матч завершился победой хозяев со счетом 5:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами отметились Руслан Малиновский (22'), Луис Мурьель (пен, 44'), Ремо Фройлер (57'), Дуван Сапата (59') и Алексей Миранчук (73').

MVP встречи был признан 27-летний центральный полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский, отметившийся забитым мячом и голевой передачей и совершивший пять обводок и два отбора. Точность передач футболиста составила 71%. WhoScored оценил игру украинца на 9,52 балла.

В текущем сезоне Малиновский принял участие в 36-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Составы команд:

«Аталанта»: Голлини, Толои (Кальдара, 71'), Ромеро, Джимсити, Меле, Фройлер (Пессина, 61'), де Рон, Малиновский (Иличич, 71'), Хатебур, Мурьель (Миранчук, 61'), Сапата (Ламмерс, 77').

«Болонья»: Скорупский, Сумаоро, Данило, Антов, де Сильвестри (Виньято, 55'), Ольсен (Орсолини, 72'), Сориано (Бальдурссон, 56'), Схаутен, Сванберг (Мбайе, 63'), Барроу (Поли, 72'), Паласио.

«Аталанта», одержав 20-ю победу в сезоне и набрав 68 очков, вернулась на вторую строчку в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 38-ю очками осталась на двенадцатом месте.