Нью-Дели, , 23:42 — REGNUM Жителям Индии необходимо пройти вакцинацию от COVID-19, так как страну потряс «коронавирусный шторм». Об этом, как передает Reuters, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, обращаясь к жителям страны.

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»Эта буря потрясла нашу нацию», — сказал Моди.

Премьер-министр Индии также напомнил, что после успешной борьбы с первой волной коронавирусной инфекции жители страны были воодушевлены.

Как передавало ИА REGNUM, по числу случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки, на первое место в мире вышла Индия. В стране уже несколько суток подряд регистрируется более 300 тыс. подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 за 24 часа.

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