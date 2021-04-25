Иерусалим, , 23:35 — REGNUM С территории сектора Газа по Израилю была выпущена одна ракета, об этом 25 апреля в своем Twitter сообщает пресс-служба израильской армии.

«Несколько минут назад террористы в Газе выпустили ракету по Израилю», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 апреля, в Армии обороны Израиля. Заявили, что в сторону страны из сектора Газа была выпущена ещё одна ракета. Ракета «взорвалась возле забора безопасности», уточнили в израильской армии.

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