Токио, , 23:22 — REGNUM Bandai Namco подтвердила, что примет участие в выставке E3 2021. Об этом 25 апреля сообщил портал PCGamesN.

Издание напомнило, что японская компания выступит в качестве издателя игры Elden Ring, разработкой которой студия From Software занимается совместно с писателем Джорджем Мартином. Таким образом, геймеры, ожидающие выхода этой игры, могут надеяться, что им покажут новый контент.

Стоит отметить, что ранее своё участие в E3 подтвердили в т.ч. такие компании, как Capcom, Activision, Square Enix и Warner Bros.

Ранее организаторы E3 объявили, что в 2021 году выставка пройдёт в онлайн-формате с 12 по 15 июня. Компания Ubisoft сообщила, что в рамках выставки 12 июня проведёт очередную онлайн-трансляцию Ubisoft Forward.

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