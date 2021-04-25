Женева, Швейцария, , 23:20 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных на планете Земля составляет 146 054 107 человек, за последние сутки в мире зафиксировано 830 806 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 25 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 12 940 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 092 410.

Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире за минувшие сутки зафиксировали 874 381 случай заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии.

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