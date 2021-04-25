Москва, , 23:16 — REGNUM У защитника московского «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова диагностировано сотрясение мозга средней тяжести. Футболист получил травму во время матча 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 со столичным ЦСКА. Об этом 25 апреля сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Матч «Спартак» — ЦСКА, проходивший в рамках 27-го тура РПЛ, завершился победой «красно-белых» со счетом 1:0. Единственный мяч на 52-й минуте забил шведский нападающий Джордан Ларссон.

В текущем сезоне Кутепов принял участие в 15-ти матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что руководство московского ЦСКА намерено обратиться в ЭСК РФС для проведения проверки судейства матча со «Спартаком».