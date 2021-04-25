Могадишо, , 23:13 — REGNUM В Сомали около президентского дворца идет интенсивная перестрелка, сообщает 25 апреля радиостанция Dalsan.

Отмечается, что перестрелка идет рядом с дворцом, известным как «Вилла Сомали».

Ранее мятежные подразделения вооруженных сил страны вошли в северную часть столицы Сомали Могадишо, установив свой контроль над районами Каран, Якшид и Хелива.

По данным местных СМИ, мятежники захватили в районе Вабари полицейский участок, обе стороны применяют тяжелые вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля национальная армия Сомали ликвидировала 25 террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они уничтожили лагерь боевиков, планировавших серию терактов в штате Хиршабель.

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