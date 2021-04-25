Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Студия Counterplay Games вскоре может выпустить версию игры Godfall для консоли PlayStation 4. Об этом 25 апреля сообщил портал GamesRadar.

Журналисты обратили внимание, что информация о возрастном рейтинге этой версии появилась на сайте Pan European Game Information (PEGI). Организация, в частности, сообщила, что игра не подходит для геймеров младше 16 лет из-за того, что в ней имеет место «реалистичное изображение насилия по отношению к персонажам, похожим на людей».

Напомним, релиз Godfall на PlayStation 5 состоялся 12 ноября 2020 года, в день выхода консоли в продажу. Ранее Sony объявила, что игра будет эксклюзивом платформы «как минимум» до 21 мая 2021 года.

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