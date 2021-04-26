Артур Савин, 26 апреля 2021, 09:39 — REGNUM Заверение министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что все школьные учебники после требования президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию будут проверены, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
»Да большинство современных учебников вообще стоит проверить на адекватность», — считает Александр С.
Многие пользователи считают, что главе нашего государства следовало бы сначала разобраться, почему министр просвещения в принципе допустил ситуацию, которая потребовала срочного анализа имеющихся школьных учебников.
«Для начала министра бы на ковëр, рассказал бы нам всем, в чём смысл современного среднего образования», — предлагает Алекс С.
Ряд граждан отметил, что и на лидере страны лежит большая ответственность за актуальную ситуацию в сфере образования.
«А где всё это время находится президент в рабочее время, если его всё время что-то удивляет, и кто на самом деле управляет страной. Просто к чему это всё приведёт, уже более-менее понятно», — написал Андрей К.
Некоторые комментаторы оказались по-настоящему возмущены тем, что всё это время в руководстве страны никто толком не имел никакого представления о том, что происходит с учебными материалами в сфере образования.
«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников» —
Часть людей пришла к выводу, что те, кто сознательно решил переврать исторические факты в учебниках для школ, должны быть подвергнуты жёсткому наказанию.
«Неплохо бы ещё всех авторов таких учебников навсегда отлучить от написания хоть чего-нибудь учебного в России. Да и в целом от любого госзаказа. В назидание им и прочим «творцам истории», — поделился своим мнением Финист Я.
Другие призвали российские власти вернуться к тому устройству образования, которое было в Советском Союзе. Люди уверены, что опыт СССР в вопросе образования был самым успешным из всех на этой планете.
«Следует вернуть такое образование, какое было в СССР, а все западные приписки вычеркнуть. Давно пора было проверить и наказать виновных, которые специально разрушили и продолжают рушить российское образование», — пишет Геннадий Г.
Отдельные пользователи считают, что самым правильным было бы решение выбрать для российских школ единые учебники по предметам, чтобы больше не было такой вакханалии в сфере образования.
«В России должна быть единая программа и учебник по истории, разработанный ведущими историками страны с независимой оценкой в РАН», — отметила Татьяна М.
Напомним, 25 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал проверить все школьные учебники после послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. По словам лидера страны, к примеру, некоторые современные школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве, что вызывает удивление.