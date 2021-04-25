Турин, Италия, , 23:09 — REGNUM 28-летний нападающий «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората летом вернется в мадридское «Атлетико». Руководство туринского клуба решило воздержаться от возможности выкупа футболиста за 55 миллионов евро. Об этом 25 апреля сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Текущий сезон Мората проводит в «Ювентусе» на правах аренды, за которую «старая синьора» заплатила 10 миллионов евро. Если бы «Ювентус» был намерен выкупить испанца, то пришлось бы заплатить еще 10 миллионов евро за второй год аренды и 35 миллионов евро в следующее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Мората принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18-ю забитыми мячами и 9-ю голевыми передачами.

Ранее Альваро Мората заявлял, что хотел бы остаться в «Ювентусе».