Афины , , 23:04 — REGNUM В Греции за минувшие сутки выявили более 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 апреля сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 1400 случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 333 129.

Также сообщается, что в Греции суммарное количество летальных исходов достигло 10 007 человек.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Греции за сутки выявили более 2,5 тыс. носителей коронавируса.

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