Париж, , 23:04 — REGNUM Ubisoft объявила, что в рамках партнёрства с разработчиками Aim Lab создаст «учебный центр» для тактического шутера Rainbow Six: Siege. Об этом 25 апреля сообщил портал Screen Rant.

Авторы Aim Lab создадут тренировочные локации на базе популярных карт Oregon и Clubhouse. Они отметили, что в программе будут воссозданы основы игрового процесса и физика Rainbow Six: Siege.

https://twitter.com/aimlab/status/1385627158496911360

Напомним, Aim Lab представляет собой программу для тренировки навыка стрельбы в шутерах от первого и третьего лица. Её релиз в Steam состоялся 7 февраля 2018 года.

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