Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Малый вертолёт Ingenuity во время очередного, третьего, испытательного полёта на Марсе преодолел дистанцию около 50 метров. Об этом 25 апреля сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что данные показатели являются рекордными не только по сравнению с предыдущими полетами на Красной планете, но и с испытаниями на Земле.

Уточняется, что высота полёта составила пять метров. Кроме того, аппарат передал на Землю новые черно-белые фотографии поверхности Марса.

Как сообщало ИА REGNUM, малый вертолёт Ingenuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance в феврале 2021 года. Ingenuity будет использоваться для изучения возможности использования винтокрылых летательных аппаратов в разреженной атмосфере Марса.

Планируется, что 1,8-килограммовый вертолёт совершит несколько коротких перелётов в течение месяца. Марсоход Perseverance в это время будет оставаться рядом с Ingenuity, чтобы фиксировать его передвижения.

Читайте также: В NASA рассказали о втором полёте вертолёта Ingenuity на Марсе