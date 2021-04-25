Чикаго, США, , 22:53 — REGNUM Геймдизайнер Эдвард Бун поддержал рестлера Майка Мизанина, который заявил, что может сыграть в будущих фильмах «Мортал Комбат» Джонни Кейджа. Публикацию разработчик разместил 25 апреля на своей twitter-странице.

«Парень приводит убедительные доводы», — написал Бун, поместив в конце реплики эмодзи «Большой палец вверх». Стоит отметить, что с момента публикации пост создателя серии Mortal Kombat собрал уже около 18 тыс. лайков и 1,7 тыс. ретвитов.

Напомним, Майк Мизанин выложил в сеть коллаж, на котором он изображён в образе Джонни Кейджа. «Позвольте мне провести кастинг за вас», — написал рестлер.

https://twitter.com/noobde/status/1386064824900067328

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Мортал Комбат» собрал в первые выходные проката в США $22,5 млн, возглавив рейтинг. В марте 2021 года продюсер картины Тодд Гарнеробъяснил, почему зрители не увидят в ней Джонни Кейджа.

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