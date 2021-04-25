Москва, , 22:52 — REGNUM Руководство московского ЦСКА может расторгнуть контракт с генеральным директором Романом Бабаевым, если клуб не попадет в еврокубки по итогу сезона Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу. Об этом 25 апреля сообщило издание «Чемпионат».

Прошедший еврокубковый сезон ЦСКА провалили, завершив выступление в Лиге Европы на стадии группового этапа, заняв последнюю четвертую строчку в группе с «Фейеноордом», «Вольфсбергом» и загребским «Динамо».

На данный момент после 27-ми сыгранных туров ЦСКА идет на шестой позиции с 46-ю набранными очками. На четвертое место, которое является еврокубковым, претендует сразу четыре команды, набравшие по 46 очков. Это «Рубин», «Сочи», ЦСКА и «Динамо».

25 апреля в рамках 27-го тура РПЛ «красно-синие» уступили «Спартаку» со счетом 0:1. Единственный мяч на 52-й минуте забил Джордан Ларссен.