Москва, , 09:55 — REGNUM Популярная исполнительница MIA BOYKA выпустила клип на свой хит «Бегу по тропинке». Видео доступно на YouTube-канале певицы.

Добавим, что ролик посмотрели более 730 тыс. человек, а 47 тыс. из них поставили отметку «мне нравится». Клип попал в тренды видеохостинга.

ИА REGNUM напоминает, что MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко) — российская певица, сочиняющая песни с подросткового возраста. Стала известна благодаря песне «Бегу по тропинке», которая набрала популярность среди пользователей платформы TikTok.

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