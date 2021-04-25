Манчестер, Великобритания, , 22:40 — REGNUM 22-летний центральный защитник «Севильи» и молодежной сборной Франции U21 Жюль Кунде попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом 25 апреля сообщили на портале Transfermarkt.

В текущем сезоне Кунде окончательно закрепился в основном составе «Севильи», сыграв в 43-х матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и голевой передачей. На данный момент Transfermarkt оценивает француза в 60 миллионов евро.

Контракт Кунде с испанским клубом рассчитан до середины 2024 года.