Манчестер, Великобритания, 25 апреля 2021, 22:40 — REGNUM 22-летний центральный защитник «Севильи» и молодежной сборной Франции U21 Жюль Кунде попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом 25 апреля сообщили на портале Transfermarkt.
В текущем сезоне Кунде окончательно закрепился в основном составе «Севильи», сыграв в 43-х матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и голевой передачей. На данный момент Transfermarkt оценивает француза в 60 миллионов евро.
Контракт Кунде с испанским клубом рассчитан до середины 2024 года.