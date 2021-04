Белвью, США, , 22:40 — REGNUM Игра «NieR Replicant ver.1.22 474 487 139…» вышла в лидеры недельного рейтинга продаж Steam. Об этом 25 апреля сообщил портал PCGamesN.

Таким образом, ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) сместил на вторую позицию кооперативную It Takes Two. В топ-10 также вошли Battlefield V, Titanfall, Counter-Strike: Global Offensive — Operation Broken Fang, The Forest, Valheim и Outriders.

Напомним, релиз оригинальной Nier Replicant состоялся на консоли PlayStation 3 в апреле 2010 года. На известном сайте Metacritic её ремастер сейчас имеет оценку 84%.

