Минск, 25 апреля 2021, 22:28 — REGNUM Видео, на котором обвиняемые в подготовке покушения на президента Белоруссии признали свою вину, показал белорусский телеканал ОНТ.
Так, один из фигурантов уголовного дела Александр Федута сказал, что он признает «себя виновным в участии в заговоре».
Лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев и адвокат Юрий Зенкович также заявили о признании своей вины.
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании группы людей, связанной с американскими спецслужбами и готовившей покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его детей, заявил белорусский лидер 17 апреля.
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