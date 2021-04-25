Минск, , 22:28 — REGNUM Видео, на котором обвиняемые в подготовке покушения на президента Белоруссии признали свою вину, показал белорусский телеканал ОНТ.

Так, один из фигурантов уголовного дела Александр Федута сказал, что он признает «себя виновным в участии в заговоре».

Лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев и адвокат Юрий Зенкович также заявили о признании своей вины.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании группы людей, связанной с американскими спецслужбами и готовившей покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его детей, заявил белорусский лидер 17 апреля.

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