Лос-Анджелес, США, 25 апреля, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Сумма общемировых кассовых сборов картины «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда превысила $400 млн. Об этом 25 апреля сообщил портал Deadline.

Цитата из к/ф «Годзилла против Конга». Реж. Адам Вингард. 2021. США Схватка монстров

По итогам минувших выходных (22−25 апреля 2021 года) фильм собрал в мире 406,6 млн. Отмечается, что $302 млн были собраны за пределами кинорынка США, в настоящий момент «Годзилла против Конга» является самой кассовой картиной в Китае, России, Испании, Австралии, Гонконге, Мексике и на Тайване.

Издание отметило, что на текущем этапе проката фильм Вингарда обошёл по показателю кассовых сборов другие проекты франшизы: «Конг: Остров черепа», «Годзилла 2: Король монстров» и «Годзилла» (2014), при том, что ему ещё только предстоит выйти на 20 кинорынков (Бразилия, Япония, Великобритания и т.д.)

Напомним, в российских кинотеатрах фильм «Годзилла против Конга» начали показывать 25 марта 2021 года. Бюджет картины составил $155 млн.