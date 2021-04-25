Москва, , 22:26 — REGNUM Брат блогера Дани Милохина — Илья сбежал из наркологической клиники, где проходил лечение несколько дней. Об этом сообщает издание StarHit 25 апреля.

По данным издания, Илья Милохин решил покинуть больницу, так как «не смог вылечиться». «Деньги мне не переводите, даже если я буду просить в долг. Я их вам не отдам. Хоть так сможете помочь мне побороть свою зависимость», — попросил он своих подписчиков в соцсетях.

Ранее продюсер TikTok-хауса PopStarМария Погребняк рассказала о проблемах с наркотиками у Ильи Милохина. «Мы до последнего пытались наладить с ним контакт. Но недавно он сорвал концерт у группы и не вышел на сцену. Уехал. Оказалось, что вновь начал употреблять запрещенные вещества.», — сообщила она.

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