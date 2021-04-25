Минск, , 22:25 — REGNUM Власти Белоруссия не намерены закрывать свои посольства в европейских странах и на Украине. Об этом 25 апреля заявил глава МИД республики Владимир Макей эфире телеканала ОНТ.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Минск сокращает посольства там, «где уже невыгодно держать посольства в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну».

«Поэтому мы в нескольких странах сократим наши посольства. Но это не касается, как было сказано, европейских стран, Украины и так далее», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил на совещании с белорусскими чиновниками и силовиками вопросы деятельности МИД Белоруссии «с особым акцентом на тему оптимизации нашего дипломатического присутствия за рубежом».

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