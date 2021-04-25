Барселона, Испания, 25 апреля, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Греческий теннисист Стефанос Циципас в финале турнира Ассоциации Теннисистов-Профессионалов (ATP), проходящего в Барселоне (Испания), уступил спортсмену из Испании Рафаэлю Надалю. Об этом 25 апреля сообщил ИА REGNUM.

Rob Keating Стефанос Циципас

Игра, продолжавшаяся 3 часа и 38 минут, завершилась победой третьей ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля, над греком Стефаносом Циципасом со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5.

Для 34-летнего спортсмена из Испании этот титул стал 87-м в профессиональной карьере.