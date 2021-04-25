Москва, , 22:13 — REGNUM Актёр Александр Паль опровергает сообщения СМИ о своём задержании. Об этом пишет издание LIFE 25 апреля.

По данным LIFE, Паль рассказал, что он «сейчас на улице», а не в полиции. «Об этой ситуации слышу впервые», — говорит актёр.

Ранее стало известно, что Александр Паль якобы избил хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. По словам спортсмена, на него напали трое неизвестных, среди которых он узнал известного актёра.

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