Москва, 25 апреля, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Актёр Александр Паль опровергает сообщения СМИ о своём задержании. Об этом пишет издание Life.ru 25 апреля.

Александр Вепрёв Александр Паль

По данным LIFE, Паль рассказал, что он «сейчас на улице», а не в полиции. «Об этой ситуации слышу впервые», — говорит актёр.

Ранее стало известно, что Александр Паль якобы избил хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. По словам спортсмена, на него напали трое неизвестных, среди которых он узнал известного актёра.