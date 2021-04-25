Скопье, , 21:58 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 25 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 2362 образцов в стране выявили 564 носителя коронавируса. Еще 657 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 150 588 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4677 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой в два раза меньше.

За последние сутки в стране скончались 27 пациентов с диагнозом COVID-19. 129 053 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 16 858 человек.

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