Токио, , 21:53 — REGNUM Capcom назвала дату релиза сборника Arcade Stadium на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Об этом 25 апреля сообщил портал Gematsu.

Набор выйдет на вышеназванных платформах 25 мая 2021 года. Пользователи ПК смогут получить к нему доступ в сервисе Steam.

Напомним, Capcom Arcade Stadium представляет собой сборник из аркадных видеоигр компании, вышедших в период с 1984 по 2001 годы. Впервые его релиз состоялся 17 февраля 2021 года на портативной консоли Nintendo Switch.

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