Казань, , 21:47 — REGNUM Футболисты казанского «Рубина» в домашнем матче двадцать седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили «Краснодару». Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 25 апреля на «Ак Барс — Арене» в Казани.

Героем встречи в составе гостей стал нападающий краснодарского клуба Алексей Ионов, который забил единственный гол на 17-й минуте.

Отметим, что после двадцати семи матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. Футболисты «Рубина», в активе которых 46 баллов, находятся на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля московский «Локомотив» разгромил «Тамбов» в рамках двадцать седьмого тура Российской премьер-лиги по футболу. Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счетом 5:2.

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