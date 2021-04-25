Москва, , 21:47 — REGNUM Журналистка Ксения Собчак высказалась по поводу недавнего интервью музыканта Сергея Шнурова YouTube-каналу «Надежда Стрелец». Она опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте 25 апреля.

https://www.instagram.com/p/COFL6oMnexZ/

Собчак поделилась фрагментом интервью Шнурова, где он сравнивает её со «сковородкой горячей» —«если в неё плюнул, она обязательно зашипит». Журналистка недоумевает: «Почему нельзя с благодарностью вспоминать?». Также она призналась, что «действительно по наивности считала это дружбой».

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Шнуров в интервью YouTube-каналу «Надежда Стрелец» рассказал, что никогда не был дружен с Ксенией Собчак. «Если вы видели 10 фотографий на светских мероприятиях в обнимку с Ксенией Собчак, то там еще порядка 20 тёлок, которых я обнимаю», — рассказал музыкант.

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