, 21:32 — REGNUM По факту схода с рельсов двух вагонов-цистерн с газоконденсатом в Ульяновской области начали проверку. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

ЧП произошло сегодня, 25 апреля, на железнодорожных путях необщего пользования вблизи станции Молвино.

«При проведении маневровых работ при подаче тепловозом семи цистерн с газоконденсатом произошёл сход двух последних вагонов без опрокидывания, — говорится в сообщении. — В результате никто не пострадал».

Специалисты, прибывшие на место ЧП, организовали восстановительные работы.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что в Челябинске сошли с рельсов шесть полувагонов с углём.

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