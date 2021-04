Лос-Анджелес, США, , 21:25 — REGNUM Студия Marvel хочет выпустить как минимум три сезона сериала «Локи». Об этом 25 апреля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание сообщило, что информацию ему передали те же источники, которые ранее сообщили правдивые сведения о том, что Marvel собирается выпустить фильм про нового Капитана Америка с Энтони Маки в главной роли. Автор статьи отметил, что пока не ясно, будет ли Том Хиддлстон исполнять роль бога обмана и хитрости во всех трёх сезонах шоу или в какой-то момент его заменит другой актёр.

Напомним, шестой и последний эпизод сериала «Сокол и Зимний солдат» потоковый сервис Disney Plus показал 23 апреля 2021 года. Главный роли в шоу исполнили Энтони Маки и Себастиан Стэн.

