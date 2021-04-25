Киев, , 21:19 — REGNUM В вооруженных силах Украины (ВСУ) за сутки зарегистрировали 22 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных инфицированных военных с начала пандемии достигло 1815. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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«За минувшие сутки (в ВСУ — прим. ИА REGNUM) зарегистрировано 22 новых случая заболевания острой респираторной болезнью… — говорится в сообщении. — Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы шесть человек».

Отмечается, что на изоляции находятся 388 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране за сутки зарегистрировали 7930 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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