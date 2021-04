Токио, , 21:15 — REGNUM Анонсировано аниме Madoka Magica: Turning the Tide of Walpurgis, которое станет прямым продолжением полнометражного фильма «Волшебница Мадока Магика 3» (Puella Magi Madoka Magica the Movie: Rebellion). Об этом 25 января сообщил портал Comicbook.

Создатели картины показали несколько концепт-артов, тизер-трейлер и постер, на котором изображена Мадока Канаме, смотрящая через треснувшее стекло, с другой стороны которого к волшебнице тянется тёмная рука. Согласно синопсису Мадоку ждёт некая «роковая встреча», которая изменит её судьбу. Пока нет информации о том, когда состоится премьера фильма.

https://twitter.com/SamuraiRecca/status/1386382611539451904

Напомним, оригинальный аниме-сериал «Девочка-волшебница Мадока Магика» выходил в эфир с 6 января по 21 апреля 2011 года. Впоследствии в рамках франшизы были выпущены три полнометражных фильма: «Beginnings», «Eternal» и «Rebellion»

