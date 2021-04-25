Вашингтон, , 21:13 — REGNUM Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в больнице Багдада.

«Мы скорбим в связи с гибелью людей при пожаре в больнице «Ибн аль-Хатыб» в Багдаде. Мы находимся в контакте с иракскими официальными лицами и предложили помощь», — говорится в заявлении Салливана.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной пожара в больнице Ибн аль-Хатыб, где проходили лечение пациенты с выявленным заражением коронавирусом, стал взрыв баллона с кислородом в хранилище на втором этаже, где располагалось реанимационное отделение для пациентов с обширным поражением лёгких. В результате происшествия погибли 28 человек.

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