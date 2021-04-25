Воронеж, 25 апреля 2021, 21:11 — REGNUM Массовую аварию устроил водитель в центре Воронежа вечером 25 апреля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Авария произошла на проспекте Революции в районе дома №54 около 19:15. По предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя Kia Optima, двигаясь в сторону Кольцовского сквера, не справился с управлением и допустил наезд на припаркованные автомобили — «Ладу Веста», Lexus и BMW.
Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, уточнила представитель ГУ МВД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.